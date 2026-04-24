Un segnale significativo riguarda il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2028. La trattativa si è fermata da circa un mese. Dopo l’episodio dell’Olimpico, con la sfuriata contro Pulisic e Allegri, qualcosa si è incrinato nei rapporti interni. Il caso è rientrato rapidamente, ma la dirigenza ha iniziato a valutare l’ipotesi di un nuovo ciclo senza il portoghese. Per ora si tratta di riflessioni, non di decisioni.
Sul fronte estero, Jorge Mendes continua a lavorare per un possibile trasferimento al Barcellona. Tuttavia, il nome di Leao non sembra scaldare davvero l’ambiente catalano, nonostante il gradimento del presidente Laporta. La pista resta tiepida.
Il Manchester United si informa—
Diverso il discorso per il Manchester United, che, secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', negli ultimi giorni avrebbe raccolto informazioni approfondite con l’entourage del giocatore in vista del calciomercato estivo. I Red Devils osservano con attenzione e potrebbero affondare nei prossimi mesi, anche in vista dell'imminente ritorno in Champions League e della conferma di Michael Carrick in panchina. Prima, però, c’è il campo. Leao vuole chiudere la stagione da protagonista e riportare il Milan in Europa. Il mercato verrà dopo, ma a condizioni chiare: il numero 10 non è in saldo.
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