Il futuro di Rafael Leao resta un tema caldo in casa Milan. L’attaccante portoghese classe 1999 si è sentito colpito dai fischi ricevuti contro l’Udinese, poiché sente di aver dato tutto in un’annata difficile, condizionata dal nuovo ruolo da centravanti e dai continui problemi fisici. Dopo sette stagioni in rossonero, sia il club che il giocatore stanno riflettendo sulle possibili soluzioni. La sensazione è che il rapporto sia arrivato a un punto delicato. Questo, però, non significa svendita. Il Diavolo è disposto ad aprire a una cessione solo a determinate condizioni economiche.