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Il Manchester United prepara l’affondo per Leao: le condizioni del Milan per lasciar partire il suo numero 10

Rafael Leao, attaccante Milan
Il Milan riflette sul futuro di Rafael Leao, intanto il Manchester United si informa: nessuna svendita, ecco la richiesta del club rossonero
Redazione PM

Il futuro di Rafael Leao resta un tema caldo in casa Milan. L’attaccante portoghese classe 1999 si è sentito colpito dai fischi ricevuti contro l’Udinese, poiché sente di aver dato tutto in un’annata difficile, condizionata dal nuovo ruolo da centravanti e dai continui problemi fisici. Dopo sette stagioni in rossonero, sia il club che il giocatore stanno riflettendo sulle possibili soluzioni. La sensazione è che il rapporto sia arrivato a un punto delicato. Questo, però, non significa svendita. Il Diavolo è disposto ad aprire a una cessione solo a determinate condizioni economiche.

Calciomercato, la posizione del Milan sul futuro di Leao

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La sensazione è che per portare il Milan al tavolo delle trattative servirà un’offerta da almeno 50 milioni di euro. Leao rappresenta un asset tecnico ed economico di primo livello, e la dirigenza non intende privarsene a cifre inferiori. Il suo entourage e la dirigenza sono pronti a valutare le eventuali proposte.

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Un segnale significativo riguarda il rinnovo del contratto, in scadenza nel 2028. La trattativa si è fermata da circa un mese. Dopo l’episodio dell’Olimpico, con la sfuriata contro Pulisic e Allegri, qualcosa si è incrinato nei rapporti interni. Il caso è rientrato rapidamente, ma la dirigenza ha iniziato a valutare l’ipotesi di un nuovo ciclo senza il portoghese. Per ora si tratta di riflessioni, non di decisioni.

Sul fronte estero, Jorge Mendes continua a lavorare per un possibile trasferimento al Barcellona. Tuttavia, il nome di Leao non sembra scaldare davvero l’ambiente catalano, nonostante il gradimento del presidente Laporta. La pista resta tiepida.

Il Manchester United si informa

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Diverso il discorso per il Manchester United, che, secondo quanto riferito da 'Calciomercato.com', negli ultimi giorni avrebbe raccolto informazioni approfondite con l’entourage del giocatore in vista del calciomercato estivo. I Red Devils osservano con attenzione e potrebbero affondare nei prossimi mesi, anche in vista dell'imminente ritorno in Champions League e della conferma di Michael Carrick in panchina. Prima, però, c’è il campo. Leao vuole chiudere la stagione da protagonista e riportare il Milan in Europa. Il mercato verrà dopo, ma a condizioni chiare: il numero 10 non è in saldo.

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