Allenatore Milan, Longari: “De Zerbi pista fredda. Conte disposto a…”

Le alternative: "Le idee alternative sono sempre le stesse, partendo da Paulo Fonseca, in scadenza di contratti con Lille e che ormai da un mese è stato proposto e valutato da via Aldo Rossi. Passando per l’altra idea portoghese che Jorge Mendes sta cercando di spingere verso Milano, ovvero Sergio Conceicao".

Capitolo De Zerbi: "Esattamente come non sembra essersi scaldata la pista De Zerbi, né per il Milan né per la Baviera". Ricordiamo che, secondo quanto ci risulta, Antonio Conte resta molto difficile. Spiraglio per De Zerbi (LEGGI QUI). LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan - Ibrahimovic punta l'attaccante? Clamoroso ritorno in Italia

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Milan senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Pianetamilan per scoprire tutte le news di giornata sui rossoneri in campionato e in Europa.