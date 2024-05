Calciomercato Milan – Torna in Serie A? Ibrahimovic fiuta il colpo in attacco

Zlatan Ibrahimovic (consulente RedBird per AC Milan) sarà incisivo nelle scelte per allenatore e calciomercato | Milan News (Getty Images)

La sessione invernale di calciomercato è terminata da un bel po' col Milan che non ha chiuso particolari colpi, anzi. È un periodo cruciale, questo, in casa rossonera: mancano poche partite al termine di una stagione difficile e si punta al secondo posto. Non solo. Il ciclo di Stefano Pioli è nella sua fase finale e si parla tantissimo del possibile nuovo allenatore del Milan (ECCO QUANTO SAPPIAMO NOI). E sul mercato? Ibrahimovic potrebbe intervenire in molti reparti, specialmente in attacco.