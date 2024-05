Pellegatti: "Milan contrario a comprare un allenatore"

Su Antonio Conte e Thiago Motta: "Su Conte, al 2 maggio, bisogna tirare una riga. Lopetegui, altra bella riga da tirare. De Zerbi e Amorim, anche loro una riga, perché hanno le clausole. Il Milan è sempre stato contrario a comprare un allenatore. Su Thiago Motta bisogna mettere un puntino, non bisogna cancellarlo. Fonseca è uno dei candidati, per l’Equipe è il piano A per il Marsiglia. Qui il tecnico è considerato l’allenatore più bravo della stagione. Fin quando Conte non avrà una panchina ci sarà 'Ma noi volevamo Conte'. Su Fonseca ti posso dire che magari il Milan non lo considererà mai, ma qui in Francia viene considerato come un bravo tecnico".