Allenatore Milan, Fonseca in pole. Van Bommel contattato. E De Zerbi…

Allenatore Milan, Van Bommel e Fonseca in pole

Van Bommel, si legge, è di nuovo nell’orbita rossonera, stavolta per essere il nuovo allenatore del Milan. Il suo sponsor sarebbe Ibrahimovic. Allena dal 2018: nel curriculum ci sono Psv Eindhoven, Wolfsburg e Anversa. Ha giocato la Champions League con tutti e tre i club allenati finora. Con Van Bommel ci sarebbe già stato un contatto: i prossimi giorni diranno se al primo dialogo seguiranno nuovi approfondimenti. Per la rosea il Milan ha un mese per la decisione, e al momento i candidati sono molti. Paulo Fonseca, sarebbe stato tra i primi a essere valutati per essere il nuovo allenatore del Milan. Fonseca piace per lo stile, in campo e fuori, e per il coraggio mostrato con i giovani. Il Milan avrebbe avuto anche con lui contatti e resterebbe tra i nomi più caldi.