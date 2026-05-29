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Allegri ha l’accordo con il Napoli, ma non è tutto finito con il Milan: il punto sul contratto

Allegri ha l'accordo con il Napoli, ma non è tutto finito con il Milan: il punto sul contratto
Milan, occhio ai problemi burocratici per la panchina: c'è l'accordo con il Napoli, ma sorge un problema economico con Gerry Cardinale. I dettagli
Emiliano Guadagnoli
Emiliano Guadagnoli Redattore 

Il Milan ha deciso di esonerare anche Massimiliano Allegri al termine della stagione: il suo Diavolo è scoppiato nel finale di stagione, conquistando solamente 10 punti in 10 partite e perdendo un accesso alla Champions League che sembrava davvero scontatissimo. L'allenatore livornese ha trovato subito una nuova sistemazione, visto che sarà il nuovo tecnico del Napoli, prendendo il posto di Antonio Conte. La situazione, a livello buracratico, potrebbe essere più lunga del previsto. Ecco i dettagli da Gazzetta.it.

Milan, possibile buonuscita per Allegri

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Allegri ha ricevuto soltanto nella giornata di ieri la Pec ufficiale del club rossonero, firmata dal presidente Scaroni, con il comunicato dell'esonero. L'allenatore resta quindi sotto contratto fino a giugno 2027 a circa 10 milioni di euro lordi (5 milioni netti). Con il Napoli, Allegri dovrebbe guadagnare 4,5 milioni di euro e quindi al Milan resterebbero da pagare solo cinquecentomila euro. L'entourage dell'allenatore livornese potrebbe anche chiedere una buonuscita al Milan, che Cardinale non è disposto a dare e si potrebbe andare anche per le lunghe a livello burocratico, anche se l'operazione Allegri-Napoli non è a rischio.

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Il Milan è alla ricerca di un profilo alla Fabregas e quindi un allenatore giochista, che punta a vincere con un gioco bello da vedere e improntato all'attacco. Per questo il primo nome era quello di Iraola, che ora sembra del tutto sfumato per il Milan. Un'inversione di marcia importante per Gerry Cardinale: Massimiliano Allegri ha puntato su un 3-5-2 compatto per il suo Diavolo, cercando di subire sempre meno gol, anche a discapito del gioco spesso latitante. Sarebbe importante per le casse e il bilancio del Milan non avere più il peso dei 5 milioni di euro del contratto dell'allenatore livornese.

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