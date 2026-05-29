Commento PM: un cambio radicale per i rossoneri

Il Milan è alla ricerca di un profilo alla Fabregas e quindi un allenatore giochista, che punta a vincere con un gioco bello da vedere e improntato all'attacco. Per questo il primo nome era quello di Iraola, che ora sembra del tutto sfumato per il Milan. Un'inversione di marcia importante per Gerry Cardinale: Massimiliano Allegri ha puntato su un 3-5-2 compatto per il suo Diavolo, cercando di subire sempre meno gol, anche a discapito del gioco spesso latitante. Sarebbe importante per le casse e il bilancio del Milan non avere più il peso dei 5 milioni di euro del contratto dell'allenatore livornese.