Kevin Zeroli, dopo aver trascorso una parte della stagione al Monza in prestito secco dal Milan, quest'anno è stato confermato nuovamente nella squadra brianzola, retrocessa però in Serie B. Nonostante la giovane età, ricordiamo che il centrocampista è un classe 2005, la società brianzola ha deciso di fargli cambiare aria per un po', dato che ultimamente, complici qualche acciacchi, non ha quasi mai giocato.