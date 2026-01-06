Kevin Zeroli, dopo aver trascorso una parte della stagione al Monza in prestito secco dal Milan, quest'anno è stato confermato nuovamente nella squadra brianzola, retrocessa però in Serie B. Nonostante la giovane età, ricordiamo che il centrocampista è un classe 2005, la società brianzola ha deciso di fargli cambiare aria per un po', dato che ultimamente, complici qualche acciacchi, non ha quasi mai giocato.
Calciomercato Milan, Zeroli in prestito secco alla Juve Stabia: ritrovato Abate
CALCIOMERCATO
Calciomercato Milan, Zeroli in prestito secco alla Juve Stabia: ritrovato Abate
Milan, Zeroli in prestito alla Juve Stabia—
Ed ecco che, in questa circostanza, è spuntata la Juve Stabia. Secondo quanto riferito dal giornalista sportivo Gianluca di Marzio, il Milan interromperò imprestato con il Monza e girerà il giovane, sempre in prestito secco, alla Juve Stabia. Nella squadra campana, il giovane rossonero ritroverà Ignazio Abate, ex calciatore del Milan e allenatore della Primavera rossonera. Con Ignazio alla guida, il giovane Zeroli riuscirà a rendere al meglio , complice anche la conoscenza che ha il tecnico di lui. Vedremo, nelle prossime settimane, come si evolverà la situazione.
