Calciomercato Milan – Via Paqueta per Tonali che vuole il Diavolo: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset’ al termine di questa stagione il Milan cercherà di vendere il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, classe 1997, molto deludente, finora, in questi 15 mesi in rossonero, al miglior offerente.

A Paqueta si è interessato il Benfica, che, però, offre appena 20 milioni di euro a fronte di una richiesta del Milan di 30 milioni di euro. Il PSG di Leonardo, che pure aveva tentato di portare l’ex Flamengo a Parigi a gennaio, sembra essere sparito dai radar, quindi, al momento, la società più intrigata dall’idea Paqueta sembra essere la Fiorentina.

Il Milan ha provato ad intavolare una trattativa con i viola, per l’estate, basata su uno scambio alla pari tra i cartellini di Paqueta e Gaetano Castrovilli, centrocampista rivelazione della Fiorentina in questa stagione 2019-2020, ma il club di Rocco Commisso, da quell’orecchio, non pare volerci sentire.

Qualora riuscisse, alla fine, ad ottenere i 30 milioni di euro richiesti dalla cessione di Paqueta, il Milan darebbe immediatamente l’assalto a Sandro Tonali, classe 2000, gioiello del Brescia di Massimo Cellino, inseguito anche da Juventus e Inter, la cui valutazione è molto alta.

L’idea del Milan sarebbe quella di girare alle ‘Rondinelle’ i proventi della cessione di Paqueta più il cartellino del portiere Alessandro Plizzari, classe 2000, attualmente in prestito al Livorno in Serie B. Tonali, nonostante l’interesse dei bianconeri e dei nerazzurri, avrebbe messo il Milan davanti a tutti poiché tifoso rossonero e perché, al Milan, giocherebbe titolare fisso.