Calciomercato Milan – Tonali, si tenta l’affondo: ecco l’offerta al Brescia

CALCIOMERCATO MILAN – Tuttosport, in edicola questa mattina, scrive del futuro di Sandro Tonali. Il centrocampista del Brescia, alla prima stagione in Serie A, ha già dimostrato di essere pronto al grande salto. Qualità, quantità, talento: il calciatore è seguito dalle più importanti squadre italiane e europee.

Tra queste c’è il Milan. Stando alle ultime indiscrezioni, Gazidis sarebbe pronto a tentare l’affondo. Tonali, infatti, rappresenta proprio il profilo ideale del “nuovo” corso che sarà costruito prevalentemente su calciatori Under 23, buoni per il presente ma anche per il futuro in caso di eventuali cessioni. Tonali, inoltre, non è solo milanista, ma di fatto avrebbe la possibilità di giocare stabilmente da titolare nell’anno che porterà agli Europei. L’offerta al Brescia? I rossoneri starebbero pensando di offrire 25-30 milioni e un paio di giocatori come il portiere Plizzari o il difensore Gabbia.

Ovviamente, come detto, arrivare a Tonali non sarà facile. Su di lui ad esempio ci sono diverse big europee tra cui Paris Saint Germain e Manchester City. Poi c'è la Juventus, che da inizio stagione sta cercando di affondare il colpo, così come l'Inter, che vuole cercare di ingolosire Cellino inserendo qualche contropartita tecnica di qualità. Il presidente del Brescia è consapevole di non poter trattenere il suo gioiello per un'altra stagione, e dunque con ogni probabilità si dovrà accontentare di una cifra che si avvicini ai 30-35 milioni. Insomma, il futuro di Tonali è ancora tutto da scrivere, ma il Milan vuole provarci. Intanto Rangnick è sempre più vicino