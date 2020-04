Calciomercato Milan – Interesse del Benfica per Paqueta: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Lucas Paqueta, centrocampista brasiliano classe 1997 acquistato nel gennaio 2019 dal Milan, e pagato 38,4 milioni di euro per strapparlo al Flamengo, è considerato cedibile dal club di Via Aldo Rossi perché, in questo suo primo scorcio di esperienza rossonera, non è riuscito ad esprimere il suo potenziale, sprecando tante occasioni per diventare un calciatore importante.

Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, Paqueta sarebbe entrato nel mirino del Benfica per la prossima estate di calciomercato: il numero 39 del Milan, infatti, piacerebbe molto all’area tecnica del club di Lisbona, dove comanda Manuel Rui Costa, vecchia conoscenza del Diavolo e potrebbe a breve diventare un serio obiettivo per la squadra allenata da Bruno Lage.

Paqueta, sotto contratto con il Milan fino al 30 giugno 2023, in estate varrà, a bilancio, secondo le stime di ‘Calcio e Finanza‘, poco più di 24 milioni di euro. Pertanto, onde evitare minusvalenze e per cercare di guadagnare qualcosa dalla sua cessione, il Diavolo potrebbe far partire Paqueta per un valore compreso tra i 25 ed i 30 milioni di euro.

Vedremo se, eventualmente, il Benfica riterrà opportuno esporsi economicamente per un investimento di tale portata oppure se Paqueta possa rientrare in una trattativa di più ampio respiro, che prevedrebbe, magari, il trasferimento al Milan di Florentino Luis, classe 1999, centrocampista centrale portoghese che piace dalle parti di ‘Casa Milan‘ … CLICCA QUI PER TUTTE LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

