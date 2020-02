Calciomercato Milan – Thiago Silva, ritorno di fiamma sul modello Ibra

CALCIOMERCATO MILAN – ‘Tuttosport‘ oggi in edicola ha ricordato come, dopo il ritorno in rossonero di Zlatan Ibrahimovic, concretizzatosi durante l’ultima sessione invernale di calciomercato, in estate il Milan potrebbe anche riabbracciare Thiago Silva.

L’agente di Thiago Silva, Paulo Tonietto, infatti, non ha escluso la possibilità che il suo assistito torni a vestire la maglia rossonera nel caso in cui non arrivasse il rinnovo di contratto con il PSG. Qualora, infatti, Thiago Silva, classe 1984, al Milan dal 2009 al 2012 (con 119 gare e 6 gol all’attivo), non firmasse un nuovo accordo con i parigini, sarebbe libero sul mercato, a costo zero, dal prossimo 1° luglio.

Thiago Silva, come si ricorderà, fu sacrificato sul mercato dal Milan, sull’altare del bilancio, nell’estate 2012 proprio con Ibrahimovic: il club, allora controllato da Fininvest, risanò le proprie finanze vendendo, per 66 milioni di euro complessivi, la coppia al PSG. È in quell’estate, precisamente nel mese di luglio, che si può risalire per trovare l’inizio del decadimento del Diavolo, passato attraverso vari cambi di proprietà e giunto fino ai giorni nostri.

Il profilo di Thiago Silva, esperto ma fisicamente integro, sarebbe molto appetibile per il Milan, soprattutto perché calciatore in regime di svincolo, che, a quel punto, si troverebbe dinanzi una scelta: concludere la carriera in un campionato più remunerativo, ma meno competitivo, o rimettersi in gioco ad alti livelli, proprio come ha fatto di recente l’amico Ibrahimovic?

Thiago Silva, per lo spogliatoio rossonero, rappresenterebbe un toccasana, esattamente come Ibra. Serviranno, infatti, uomini forti per riportare, a Milanello e dintorni, una mentalità vincente che il Milan, con il passare degli ultimi anni, ha un po’ smarrito. Inoltre, va considerato come, giacché il prossimo mercato del Diavolo sarà condizionato dai paletti del Fair Play Finanziario UEFA e dal ‘Settlement Agreement‘, un parametro zero di questa levatura dovrà essere giocoforza preso in esame.

Questione ingaggio. Attualmente, a Parigi, Thiago Silva percepisce 12 milioni di euro a stagione. Qualora tornasse al Milan, naturalmente, dovrebbe allinearsi a parametri più sani, in linea con le reali possibilità di spesa del club di Via Aldo Rossi. Dunque, qualora si concretizzasse anche questo ritorno, che per oggi rappresenta soltanto una bella suggestione, avrebbe davvero il sapore di un atto d’amore. Intanto, c’è grande incertezza in società su chi, al momento, comandi davvero: per il punto della situazione, continua a leggere >>>

