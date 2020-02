Calciomercato Milan – Ag Thiago Silva: “Non escludo torni rossonero”

CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Thiago Silva resta in bilico. L’agente del giocatore Paulo Tonietto, intervistato da ‘TuttoMercatoWeb‘ ha parlato del suo assistito dicendo: “Al momento non abbiamo parlato di rinnovo con il PSG. Thiago vorrebbe restare a Parigi però non scarta altre possibilità”.

Sull’ipotesi di un ritorno al Milan, il procuratore risponde così: “Thiago Silva e il Milan hanno da sempre un grande rapporto. Se non troviamo un accordo con il PSG, tutto è possibile. Non escludo nulla”.

Sull'ipotesi di un ritorno al Milan, il procuratore risponde così: "Thiago Silva e il Milan hanno da sempre un grande rapporto. Se non troviamo un accordo con il PSG, tutto è possibile. Non escludo nulla".

