Calciomercato Milan – Tetto stipendi? A rischio il riscatto di Rebic

CALCIOMERCATO MILAN – ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola ha sottolineato come Ivan Gazidis, amministratore delegato del Milan, voglia adottare, d’accordo con il fondo Elliott Management Corporation, proprietario del club rossonero, una nuova politica sugli stipendi dei calciatori del club rossonero, con l’obiettivo, mirato, di ridurre drasticamente il monte ingaggi.

Gazidis, infatti, vorrebbe portare tutti i nuovi contratti al di sotto dei 2 milioni di euro netti l’anno massimo per ciascun calciatore: questa mossa, per la ‘rosea’, potrebbe mettere a rischio il riscatto di Ante Rebic, classe 1993, attaccante croato giunto in prestito biennale la scorsa estate dall’Eintracht Francoforte ed esploso in questo 2020, con 7 gol in 17 gare totali tra Serie A e Coppa Italia.

Oltre all’investimento per il cartellino, infatti (oggi la valutazione di Rebic si aggira intorno ai 40 milioni di euro), ci sarebbe da capire come affrontare il discorso ingaggio: proporre al giocatore un accordo entro i nuovi limiti oppure fare un’eccezione? Un discorso, comunque, che, con ogni probabilità, non verrà affrontato prima dell’estate 2021, quando scadrà il prestito. Intanto, Zlatan Ibrahimovic, attraverso i propri account social, ha lanciato un piccolo indizio sul proprio futuro: continua a leggere >>>

