Milan sui media, le prime pagine dei giornali di oggi (05/03/2020)

Ecco le prime pagine di oggi, giovedì 5 marzo 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano il decreto del Governo per affrontare l’emergenza coronavirus, che prevede un mese di Serie A a porte chiuse: sabato e domenica si torna a giocare con la super sfida tra Juventus e Inter. Per quanto riguarda riguarda il Milan, spazio al futuro di Zlatan Ibrahimovic. A tra poco per la rassegna stampa completa.

