Milan, le strategie future: il tetto stipendi scenderà ancora di più

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, con Ivan Gazidis al comando il futuro del Milan è tracciato. La società vuole infatti abbassare ulteriormente il monte stipendi, realizzando di fatto una forbice tra gli 1,5 e i 2 milioni di euro. Il modello è quello di Theo Hernandez, che questa estate, pur di indossare la maglia del Milan, ha accettato di ridursi in maniera significativa lo stipendio. Ora il terzino, acquistato per 20 milioni di euro, ne vale già 40-50.

In realtà questa strada è stata già intrapresa, così come dimostrano gli acquisti di Rafael Leao, Krunic, Leo Duarte e Bennacer, tutti ingaggiati con stipendi annuali tra un milione e un milione e mezzo. Le uniche eccezioni sono rappresentate da Rebic, che essendo sbarcato in prestito si portava dietro le condizioni pattuite con l’Eintracht, e ovviamente Ibrahimovic, eccezione anche per quanto riguarda la carta d’identità. Come detto, il primo passo è quello di far scendere il tetto salariale tra i 2 milioni e un milione e mezzo, permettendo al club rossonero di risparmiare ancora di più (nel 2019-20 siamo passati dai 140 milioni lordi di monte ingaggi a 115).

Ovviamente adesso bisognerà capire come verranno gestiti i contratti dei giocatori che vestono già la maglia del Milan, come ad esempio Donnarumma (6 milioni all'anno), Romagnoli (3,5) e Calhanoglu (2,5). L'idea su questi giocatori è di proporre loro un rinnovo alle stesse cifre, ma è difficile ipotizzare una firma senza un aumento dell'ingaggio. Oltre a Ibrahimovic (qui le ultime sul suo futuro) c'è inoltre da ragionare anche su Rebic: il Milan non vanta diritti di riscatto, e dunque dovrà sedersi a trattare con l'Eintracht. La valutazione del giocatore è di circa 40 milioni. Cifra lontana dalle idee rossonere o verrà fatta un'eccezione pur di acquistarlo definitivamente? Staremo a vedere, ma di sicuro la gestione della situazione sarà tutt'altro che facile, soprattutto dopo le polemiche derivanti dall'addio di Boban.

