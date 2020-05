Calciomercato Milan – Post Donnarumma: i dubbi del club su Neto

CALCIOMERCATO MILAN – In questi giorni, dalla Spagna, si è sparsa la voce di un presunto interesse del Milan per Norberto Neto Murara, classe 1989, portiere brasiliano (con passaporto italiano), ex Fiorentina e Juventus, che, attualmente, è il vice di Marc-André ter Stegen al Barcellona.

Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il club di Via Aldo Rossi, che starebbe valutando il profilo di Neto come possibile sostituto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma nel caso di una cessione di quest’ultimo, avrebbe due, grandi dubbi sul nativo di Araxá, che piace anche all’Arsenal, nonché a Siviglia e Betis.

Innanzitutto, i costi, giacché Neto, sotto contratto con il Barcellona fino al 30 giugno 2023, valutato 15 milioni di euro, prende un ingaggio superiore ai 3 milioni di euro. Quindi, il fatto che, nelle ultime cinque stagioni della sua carriera, Neto abbia giocato titolare soltanto dal 2017 al 2019, quando ha vestito la maglia del Valencia. ECCO, DUNQUE, CHI POTREBBE SOSTITUIRE GIGIO DONNARUMMA >>>