MILAN NEWS – Ecco le prime pagine di oggi, martedì 19 maggio 2020 de ‘La Gazzetta dello Sport’, ‘Corriere dello Sport‘ e ‘Tuttosport’. In primo piano la strategia di Conte per portare l’Inter in alto, ma in casa Milan tiene banco il tema Zlatan Ibrahimovic, che, nella giornata di ieri ha postato sui social una foto che sembra aprire a un’ eventuale permanenza in rossonero. A tra poco per la rassegna stampa completa.

