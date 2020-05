Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: anche l’Arsenal su Neto

CALCIOMERCATO MILAN – Vi abbiamo parlato, nelle scorse ore, dell’interesse del Milan per Norberto Neto Murara, classe 1989, ex portiere di Fiorentina e Juventus che, oggi, è il dodicesimo nella fila del Barcellona. Neto potrebbe arrivare al Milan qualora, in estate, fosse ceduto al miglior offerente il titolare del Diavolo, ovvero Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, in scadenza di contratto nel 2021 e conteso da molti top club in Europa.

Secondo quanto riferito dall’Express, però, Neto piace anche all’Arsenal. I ‘Gunners‘, infatti, cercano un rinforzo in porta e lo avrebbero individuato nel brasiliano, di passaporto italiano, conteso anche, nella Liga spagnola, da Siviglia e Betis per un derby di mercato tutto andaluso. Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic, in scadenza di contratto con il Diavolo? PER I DETTAGLI VAI ALLA NEWS >>>