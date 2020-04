Calciomercato Milan – Piace Diallo del PSG: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina ha sottolineato come il PSG sia pronto ad offrire ben 50 milioni di euro per portare a Parigi il terzino sinistro Theo Hernández, classe 1997, e suggerisce come, qualora il Diavolo accetti, nell’operazione possa richiedere l’inserimento del cartellino di Abdou Diallo.

Diallo, classe 1996, è un difensore centrale francese di origini maliane, il quale, cresciuto nelle giovanili del Monaco e passato attraverso un prestito formativo nella fila dei belgi dello Zulte Waregem, si è imposto all’attenzione del grande pubblico disputando una bella stagione, 2017-2018, in Bundesliga nella fila del Mainz.

Acquistato dal Borussia Dortmund per 28 milioni di euro l’anno successivo, in giallonero si è fermato appena una stagione, visto che, la scorsa estate, pagando 32 milioni di euro, se l’è portato a casa il PSG. In quest’annata, prima dello stop al calcio giocato per la pandemia da coronavirus, Diallo ha giocato 22 gare con i parigini.

16 in Ligue 1, quindi 3 in Champions League e 3 suddivise tra le altre coppe nazionali. Diallo è rimasto in campo, in totale, per 1.582 minuti, per una media di 71′ a gara. ECCO LE ALTRE PISTE SEGUITE DAL MILAN PER LA DIFESA >>>