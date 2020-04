Calciomercato Milan – Fofana si allontana: ecco le alternative

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, in edicola questa mattina, si intoppa l’affare Fofana per il Milan. Il giovane centrale, infatti, ha firmato il rinnovo di contratto con il Saint-Etienne, prolungando il suo accordo fino al 2024.

Grande soddisfazione da parte del club francese, che adesso ha maggiore potere contrattuale su Fofana, che viene considerato uno dei difensori centrali più promettenti della sua generazione. La curiosità? Il calciatore, per firmare il nuovo accordo, è andato in un internet point: “Eravamo d’accordo da tempo su ogni dettaglio – ha raccontato Fofana – ma sono dovuto andare in un internet point sotto casa per firmare il contratto e poi scannerizzarlo”. La firma ovviamente complica i piani del Milan, che sperava di prendere il giocatore a un prezzo inferiore.

Il Milan a questo punto deve andare alla caccia di un difensore, considerando che non ci sono certezze sul futuro di Musacchio e Leo Duarte. Thiago Silva è sempre il sogno, quello di assicurare esperienza e personalità, ma la politica Elliott è sempre quella di puntare sui giovani. Vari i nomi segnati sul taccuino di Gazidis: Omar Alderete del Basilea, Andreas Christensen del Chelsea, Kristoffher Ajer del Celitc e Robin Koch del Friburgo. Quest’ultimo ha un contratto in scadenza nel 2021, e dunque è un profilo seguito con molta attenzione. Intanto l’agente di calciatore molto importante svela un incontro con il Milan, continua a leggere >>>

