Calciomercato Milan – Piace Atal del Nizza: i suoi numeri stagionali

CALCIOMERCATO MILAN – In vista della prossima stagione, alla luce della probabile partenza di almeno uno tra Andrea Conti e Davide Calabria, il Milan reperirà nel calciomercato estivo un nuovo terzino destro.

I rossoneri sembrano essersi interessati a Youcef Atal, classe 1996, esterno del Nizza, funambolo algerino e compagno di Nazionale di Ismaël Bennacer, il quale, sui social, ha già fatto intendere di gradire un eventuale trasferimento nella fila del Diavolo.

Dopo i primi passi nel Algier e nel Paratou, Atal è approdato nel calcio europeo nell’estate 2017, giocando, una stagione in prestito nei belgi del Kortrijk. Quindi, nel luglio 2018, per soli 3 milioni di euro, il trasferimento presso i rossoneri della Costa Azzurra.

Questa, pertanto, è la seconda stagione di Atal in Francia: dopo le 30 presenze, con 6 reti all’attivo, dell’annata 2018-2019 tra Ligue 1 e coppa nazionale, in questa stagione Atal ha collezionato, prima dello stop definitivo del torneo per l’emergenza coronavirus, 14 gare con un gol e 2 assist all’attivo.

Sotto contratto con il Nizza fino al 30 giugno 2023, Atal, secondo il popolare sito web 'transfermarkt.it', oggi varrebbe circa 20 milioni di euro.