Calciomercato – Atal con la maglia del Milan: indizio sul futuro?

MERCATO MILAN – Youcef Atal, terzino destro del Nizza, ha pubblicato una Instagram Story mentre indossa la maglia del Milan. L’immagine che sta facendo il giro del web risale a ieri pomeriggio, quando l’algerino ha pubblicato appunto una story con addosso la maglia bianca del Milan. Indizio di mercato?

Come è noto il club rossonero potrebbe essere alla ricerca di un terzino destro per la prossima stagione vista le poche certezze che hanno dato in questo campionato sia Davide Calabria che Andrea Conti. Soprattutto il primo potrebbe essere ceduto anche per realizzare una plusvalenza netta: su di lui è forte il Bologna.

Ma tornando ad Atal potrebbe anche solamente essere un regalo che il suo amico Bennacer gli ha fatto. Nella story, infatti, il laterale del Nizza tagga il regista del Milan. Ma il solo fatto di averla indossata e averlo mostrato a tutti i suoi follower, forse, potrebbe aver qualche significato in più… Intanto, a Milanello mancano solo Ibra e Kessie>>>

