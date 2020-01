Calciomercato Milan – Kjaer e Christensen ipotesi per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Milan, in entrata, per la difesa, visto che Jean-Clair Todibo, classe 1999, del Barcellona, sembra essere ingolosito dal trasferimento in prestito per sei mesi in Bundesliga, allo Schalke 04, tiene aperta una duplice pista danese.

La prima porta a Simon Kjaer, classe 1989, elemento di esperienza che vuole andare via dall’Atalanta. Sarebbe, però, una soluzione ‘a tempo’: i rossoneri lo prenderebbero soltanto in prestito per 6 mesi, fino a giugno, magari in uno scambio di prestiti con Mattia Caldara.

La seconda porta ad Andreas Christensen, classe 1996, praticamente inutilizzato da Frank Lampard al Chelsea, anche lui con la formula del prestito. Per tutte le altre idee e mosse del Diavolo, in entrata ed in uscita, in questa sessione invernale di calciomercato, continua a leggere >>>

