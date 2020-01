Calciomercato Milan – Christensen nome caldo per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il Milan cerca uno-due difensori nel mercato di gennaio, considerando l’infortunio di Leo Duarte e il possibile trasferimento di Mattia Caldara all’Atalanta.

Il nome caldo è quello di Simon Kjaer, ma attenzione anche a Andreas Christensen, difensore di proprietà del Chelsea. In questa stagione il danese è finito ai margini delle scelte di Frank Lampard, che in questa stagione gli ha concesso 12 presenze per un totale 1027 minuti giocati. Bisogna in ogni caso intavolare una trattativa con il club londinese, che comunque non sembra avere problemi a cedere il calciatore. Intanto ci sono delle novità sulla possibile cessione della società, continua a leggere >>>

