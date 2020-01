Cessione Milan – Armani alimenta le voci su Arnault, ma arrivano smentite

NEWS MILAN – Come evidenziato dalla Gazzetta dello Sport, continuano a rimbalzare le voci relative a una possibile cessione del Milan. Ad alimentare questi rumors è lo stilista Giorgio Armani, che nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha rivelato l’interesse di Bernard Arnault per il Milan. Ricordiamo che il proprietario di Louis Vuitton ha un patrimonio da 76 miliardi di dollari.

Dalla Francia, però, arriva l’ennesima smentita, anche se in autunno Arnault avrebbe davvero valutato l’ipotesi di un investimento nel mondo del calcio. Era emersa anche la cifra di acquisto: 975 milioni per prendersi il Milan, compreso il progetto del nuovo stadio.

Al di là comunque delle smentite o meno, l gruppo LVMH guarda a Milano con interesse, e dunque chissà che non possano esserci delle novità nei prossimi mesi.Al momento, però, non c’è ancora nulla di concreto, così come ha dichiarato alla Gazzetta il portavoce del gruppo LVMH: “Posso smentire per l’ennesima volta qualsiasi interesse di LVMH e del suo presidente Bernard Arnault, anche a titolo personale. Non abbiamo mai pensato al Milan”. Intanto Maldini e Boban pensano a due nuovi profili per l’attacco, continua a leggere >>>

