Calciomercato Milan – Todibo si allontana sempre di più

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, Jean-Clair Todibo sembrava essere molto vicino al Milan, ma le cose sono cambiate completamente negli ultimi giorni. Il difensore e il Barcellona, infatti, vogliono “lasciarsi” per solo sei mesi, e dunque l’ipotesi prestito (senza diritto di riscatto) non interessa a Maldini e Boban: Todibo ha tentennato per diversi giorni di fronte alla proposta rossonera e quindi la societàha deciso di virare su altri obiettivi. Ecco quello in pole position, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android