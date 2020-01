Calciomercato Milan – Kjaer in pole position per la difesa

CALCIOMERCATO MILAN – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, fa il punto sul mercato del Milan. Uno degli obiettivi primari è quello del difensore centrale: il nome caldo è sempre quello di Simon Kjaer, calciatore in uscita dall’Atalanta.

Todido, infatti, si allontana sempre di più, e dunque il danese può essere una soluzione a tempo (prestito per sei mesi), considerando che la difesa rossonera ha bisogno di almeno due centrali: Duarte è infortunato, Gabbia è considerato inesperto (deve ancora debuttare in prima squadra) e Caldara può essere ceduto in prestito all’Atalanta per ritrovarlo in piena forma la prossima stagione. Attenzione anche alla porta: Reina può andare all’Aston Villa, ma il Milan deve trovare prima un sostituto. Intanto un calciatore è sempre più vicino alla cessione, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android