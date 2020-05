Calciomercato Milan – Ibrahimovic, rinnovo sempre più lontano …

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, visto il licenziamento di Zvonimir Boban e l’addio, sempre più probabile, di Paolo Maldini al termine di questa stagione, si allontana, in maniera quasi inesorabile, il rinnovo di Zlatan Ibrahimovic, classe 1981, con il Milan anche per la stagione 2020-2021.

Il nativo di Malmö, infatti, non vedrebbe nel tedesco Ralf Rangnick, che dovrebbe rilevare in panchina Stefano Pioli (ma con pieni poteri anche sul mercato), la miglior soluzione per avere garanzie tecniche e, pertanto, non è detto che nell’agenda di Ibrahimovic ci sia ancora in programma il tanto sospirato incontro con l’amministratore delegato Ivan Gazidis. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI GIGIO DONNARUMMA >>>