Calciomercato Milan, presto l’incontro tra Gazidis e Ibrahimovic

MERCATO MILAN – Come scrive questa mattina la Gazzetta dello Sport, presto l’amministratore delegato del Milan Ivan Gazidis incontrerà Zlatan ibrahimovic per definire il futuro. Secondo la rosea lo svedese difficilmente resterà in rossonero il prossimo anno, ma l’Ad di via Aldo Rossi proverà a convincerlo a firmare. Ammainate anche le ultime bandiere dopo Boban e con ogni probabilità Maldini, la permanenza di Zlatan sarebbe vista di buon occhio dai tifosi rossoneri che sperano di non dover dire addio all’ennesimo pezzo di storia.

