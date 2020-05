Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Arriva Rangnick e punta su Theo”

CALCIOMERCATO MILAN – Il quotidiano sportivo ‘AS‘, nella sua edizione odierna, si è soffermato a parlare della probabile, ennesima rivoluzione tecnica che andrà in scena in casa rossonera nella stagione 2020-2021.

In panchina, infatti, anche ‘AS‘ sostiene che siederà il tedesco Ralf Rangnick, ex tecnico di TSG Hoffenheim, Schalke 04 e RB Lipsia, attuale responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘.

Sarà lui l’uomo designato a rilevare Stefano Pioli e che avrà il compito di risollevare le sorti del club rossonero dopo anni di magra. Uno dei giocatori intoccabili, per Rangnick, sarà Theo Hernández.

Classe 1997, giunto al Milan a titolo definitivo dal Real Madrid per 20 milioni di euro la scorsa estate, Theo Hernández è infatti stato protagonista rossonero nell’annata in corso, con, finora, 6 gol e 3 assist in 25 gare tra Serie A e Coppa Italia.

Sotto la cura di Rangnick, che ama lavorare con i giovani, valorizzarli e farli esplodere definitivamente, il Milan si augura che il prezzo dell’incedibile (per ora) numero 19 francese possa lievitare ulteriormente.

Theo Hernández, dunque, si candida ad essere uno dei cardini nel nuovo Milan, giovane, spregiudicato e rapido di Rangnick. QUI LE ULTIME SUL FUTURO DI ZLATAN IBRAHIMOVIC >>>