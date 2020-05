Allenatore Milan – Pioli aspetta di conoscere il suo futuro | News

MILAN NEWS – Nelle ultime ore Paolo Maldini, direttore tecnico del Milan, ha inveito contro Ralf Rangnick, reo, secondo il dirigente rossonero, di invadere il campo di professionisti pagati dal club di Via Aldo Rossi con dichiarazioni a sproposito su un suo ipotetico ruolo nel futuro del Diavolo.

Un’uscita, quella di Maldini, atta anche e soprattutto a difendere il suo operato, il suo lavoro, e quello del tecnico Stefano Pioli, che, come ha ricordato ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, non si è mai esposto sul possibile approdo di Rangnick in rossonero. Un’eventualità che, se confermata, farebbe saltare la panchina dell’allenatore emiliano.

Pioli è consapevole di come le voci, i ‘rumors‘, facciano parte del gioco e non sembra essere particolarmente preoccupato: il suo unico obiettivo, adesso, è quello di concludere la stagione, sempre ammesso che il campionato di Serie A 2019-2020 riparta. Nessun commento, per ora, dalla filiale londinese del fondo Elliott Management Corporation né dagli altri dirigenti del Milan sulla querelle Maldini-Rangnick.

E Pioli, logicamente, attende di conoscere quale sarà il suo futuro: trovare una soluzione che metta tutti d'accordo sarà tutt'altro che facile.