Calciomercato Milan – Ibrahimovic vuole restare, ma a una condizione

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto raccolto e scritto questa mattina dal giornale torinese Tuttosport, la volontà di Zlatan Ibrahimovic sarebbe quella di continuare a giocare nel Milan anche per la prossima stagione.

Lo svedese non vuole legare la chiusura della sua avventura in rossonero ai fatti del Coronavirus (e tantomeno vuole terminare la sua carriera in questo modo), e per questo motivo sarebbe intenzionato a rimanere nel Milan. Ma all’eventuale permanenza, Ibrahimovic pone una condizione: quella di essere protagonista in campo, perché anche a 38 anni e mezzo, si sente di poter fare ancora la differenza in positivo. Ciò che non interessa a Ibrahimovic è un ruolo da comprimario come pare Ralf Rangnick gli abbia riservato.

Nelle prossime settimane ci sarà l’incontro fra gli esponenti del club (Ivan Gazidis) e l’entourage del calciatore (Mino Raiola), per definire con precisione i piani per il futuro. E per saperne di più su questo incontro che ci sarà, continua a leggere cliccando qui >>

