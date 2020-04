Calciomercato Milan – Ibrahimovic all’Hammarby? Ipotesi non prioritaria

CALCIOMERCATO MILAN – Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese classe 1981, si sta allenando, in questi giorni, in Svezia con l’Hammarby, club di Stoccolma di cui detiene il 25% delle quote, e, pertanto, negli ultimi giorni sono cominciate a circolare dei ‘rumors‘ di calciomercato su un suo possibile ritorno in patria per concludere la carriera.

Voci alimentate, logicamente, dal fatto che il contratto di Ibrahimovic con il Milan scadrà il prossimo 30 giugno. Secondo ‘La Gazzetta dello Sport‘ oggi in edicola, l’ipotesi di un ritorno di Ibrahimovic in Svezia non sarebbe da scartare, ma, al momento, non rappresenterebbe di certo quella prioritaria, in quanto il numero 21 rossonero vorrebbe continuare a giocare in Italia.

Qualora Ibrahimovic andasse via, però, il Milan avrebbe già in caldo un nome forte per l'attacco.