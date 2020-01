Calciomercato Milan – Di Marzio: “Paqueta, trattativa in corso con il PSG”

CALCIOMERCATO MILAN – Il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, classe 1997, secondo Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di calciomercato, potrebbe trasferirsi al PSG in questa sessione invernale.

“C’è una trattativa in corso con il PSG per Paqueta – ha rivelato Di Marzio -, ma l’ostacolo è che il Milan vorrebbe almeno recuperare la cifra spesa un anno fa per acquistarlo dal Flamengo, ovvero 35 milioni. Il PSG di Leonardo, invece, per il momento offre di meno”.

L’esclusione di Paqueta dalla formazione iniziale per Milan-Sampdoria potrebbe anche essere un indizio di mercato. Di Marzio, poi, ha anche fornito aggiornamenti importanti sulla trattativa tra Milan e Barcellona per Jean-Clair Todibo: per i dettagli, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android