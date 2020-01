Calciomercato Milan – PSG su Romagnoli e Paqueta: ecco quanto offre

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, il Milan, in questa sessione invernale di calciomercato, avrebbe bisogno di vendere non soltanto per abbassare un po’ il monte ingaggi, ma, soprattutto, per alleggerire il pesante passivo di bilancio, attualmente di 146 milioni di euro.

Leonardo, ex giocatore, allenatore e dirigente del Milan, oggi direttore sportivo del PSG, ha già fatto sapere al club di Via Aldo Rossi di essere disposto a portare in Francia, alle medesime condizioni con le quali lo aveva portato un anno fa in rossonero, il centrocampista brasiliano Lucas Paqueta, classe 1997.

Ovvero, il PSG rileverebbe Paqueta per 35 milioni di euro. L’idea di Leonardo, però, sarebbe quella di piazzare un’accoppiata di mercato in casa rossonera, acquistando, al contempo, anche il cartellino del capitano del Diavolo, il difensore centrale italiano Alessio Romagnoli, classe 1995, per una spesa complessiva prevista di 80 milioni di euro. Sul fronte cessioni, comunque, il Milan è molto attivo: per i dettagli, continua a leggere >>>

