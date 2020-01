Calciomercato Milan – Ora si pensa alle cessioni: ecco tutti i nomi

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dal Corriere dello Sport, il Milan non pensa solamente al mercato in entrata, con l’ingaggio di Ibrahimovic e la trattativa con il Barcellona per Todibo, ma anche alle uscite. Le condizioni per cedere qualche giocatore della rosa rossonera sono chiare: prestito valido solo se esiste l’obbligo di riscatto a giugno; solo contanti senza contropartite tecniche; nessun incentivo al calciatore in partenza per compensare eventuali deficit a livello di ingaggio.

Quello più vicino al trasferimento sembra essere Fabio Borini, che ieri non è stato convocato da mister Pioli per scelta tecnica. Su di lui c’è il forte interessamento del Genoa, ma non è escluso un ritorno in Premier League. Non convocati per la Sampdoria anche Rebic e Rodriguez: entrambi hanno dei problemi fisici, ma tutti e due non hanno praticamente mai trovato spazio con l’arrivo del tecnico ex Bologna. Altri nomi sono quelli di Samu Castillejo (possibile approdo in Liga) e Mattia Caldara, obiettivo della difesa dell’Atalanta.

Anche in attacco bisogna capire il destino di Piatek e Rafael Leao. E’ evidente che con l’ingaggio di Zlatan Ibrahimovic gli spazi si siano ridotti, e dunque uno dei due potrebbe essere ceduto. Il polacco, che sta vivendo una crisi inspiegabile, potrebbe essere ceduto, mentre il portoghese potrebbe esaltarsi con lo svedese (anche se rispetto a Piatek ha più mercato). Vedremo cosa succederà, ma di sicuro il Milan sarà molto attivo in questa finestra di mercato. Intanto il presidente europeo dei medici sportivi parla delle condizioni di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android