Calciomercato Milan – Dani Olmo in estate … con lo sconto: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo aver portato, a Milano, il portiere Asmir Begovic, il difensore Simon Kjaer e, soprattutto, il centravanti Zlatan Ibrahimovic, proseguono, in casa Milan, le manovre di calciomercato.

Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Chief Football Officer rossonero, Zvonimir Boban, sta intensificando i contatti per arrivare a Dani Olmo, trequartista spagnolo classe 1998 di proprietà della Dinamo Zagabria, per la prossima stagione.

Il club croato chiede 30 milioni di euro. Il Milan, però, punta a trovare un accordo sul contratto con il giocatore per poter, poi, ambire ad un forte sconto sul costo del cartellino.

Per l’immediato, invece, si continuano a valutare le cessioni di Krzysztof Piatek, centravanti polacco classe 1995, per il quale il Diavolo chiede non meno di 30 milioni di euro. Il Siviglia sembra essersi defilato, restano in lizza Aston Villa e Tottenham.

C’è stato, poi, un sondaggio dell’Arsenal per Franck Kessié, centrocampista ivoriano classe 1996: il Milan, per cederlo, chiede non meno di 25 milioni di euro per poter, eventualmente, finanziare l’acquisto di un nuovo centrocampista. Ecco perché, secondo ‘Sport Mediaset‘, il Milan, per Kessié, gradirebbe lo scambio con Matias Vecino dell’Inter.

Infine, a proposito di scambi, potrebbe andare in porto quello tra Jesús Suso, ai ferri corti con il Milan, e Cengiz Ünder, esterno offensivo della Roma. Il suo profilo, tra l’altro, metterebbe d’accordo proprietà e società. Per scoprire perché, continua a leggere >>>

