Calciomercato Milan – Dalla Spagna: su Piatek anche il Barcellona

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal ‘Mundo Deportivo‘, visto l’infortunio che terrà fermo ai box, per i prossimi 4 mesi, il centravanti uruguaiano Luis Suárez, il Barcellona sta valutando di acquistare un nuovo attaccante per sopperire all’assenza del sudamericano.

Nella lista del club blaugrana figura, per esempio, Dani Olmo, trequartista classe 1998 in forza alla Dinamo Zagabria: piace al Barça, ed il ragazzo, che è cresciuto a ‘La Masia‘, come priorità vorrebbe tornare a casa, ma il Barcellona, al momento, non sembra intenzionato a sborsare i 30 milioni di euro chiesti dalla società croata.

Ecco perché si valutano anche altre piste: tra queste, Pedro Rodríguez, classe 1987, ex Barça oggi al Chelsea, in scadenza di contratto con i ‘Blues‘; Paco Alcácer, classe 1993, in uscita dal Borussia Dortmund dopo l’acquisto di Erling Braut Håland e, infine, Krzysztof Piatek, classe 1995, centravanti polacco del Milan che non ha più spazio nell’undici titolare rossonero dopo il ritorno di Zlatan Ibrahimovic.

Da un ‘Pistolero‘, Suarez, dunque, ad un altro ‘Pistolero‘, Piatek, in casa Barcellona? Intanto, il Diavolo si gode Ibrahimovic che, ieri, al termine di Milan-Udinese a ‘San Siro‘, ha parlato così … continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android