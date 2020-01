Calciomercato Milan – Dani Olmo, offerta di 25 milioni dalla Premier League

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dalla redazione di ‘TuttoMercatoWeb‘, la situazione di Dani Olmo, classe 1998, trequartista iberico in forza alla Dinamo Zagabria, si fa sempre più intricata.

Nessuna offerta, infatti, sarebbe giunta dalla Spagna e dal Barcellona. Dani Olmo, però, non sembrerebbe così convinto che il Milan sia il passo giusto da compiere per il suo futuro e per la sua carriera.

Questo perché i rossoneri, al momento, non sono in Europa, la zona Champions League è lontana e, oltretutto, ci sarebbero i dubbi societari, con il fondo Elliott Management Corporation in trattativa per la cessione del club a Bernard Arnault.

Fino a venerdì, ha proseguito ‘TMW‘, c’era una sola proposta sul tavolo, quella del RB Lipsia, da 16 milioni di euro. Zvonimir Boban, Chief Football Officer del Milan, si era mosso con uno dei suoi agenti trovando l’accordo sulla cifra, ma non sul resto.

I rapporti sono buoni, ma lo sono anche, per esempio, quelli tra Dinamo Zagabria e Tottenham, dopo l’affare Luka Modric di oltre un decennio fa. E José Mourinho darebbe l’avallo all’arrivo di Dani Olmo a Londra.

In Croazia sono sicuri di una proposta da 25 milioni di euro dalla Premier League. Gli ‘Spurs‘ sono sicuramente interessati, il Wolverhampton anche ma i rapporti fra Doyen (agenti di Olmo) e Jorge Mendes non sono idilliaci.

Nei prossimi giorni, comunque, la situazione potrebbe sbloccarsi. A favore del Milan o meno? Ai posteri l’ardua sentenza. Intanto, novità sul passaggio di Ricardo Rodríguez al Fenerbahçe: continua a leggere >>>

