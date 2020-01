Calciomercato Inter – Mourinho: “Eriksen? So il suo futuro, ma non lo dirò”

CALCIOMERCATO INTER – Si scalda il calciomercato dell’Inter, soprattutto per quanto riguarda la pista che porta al danese Christian Eriksen. Stando a quanto riporta “Calciomercato.com”,il tecnico del Tottenham, il portoghese José Mourinho, ha parlato di Eriksen, annunciando tra le altre cose la sua titolarità nella partita di domani, alla vigilia del replay match di FA Cup contro il Middlesbrough.

Queste le parole dello “Special one”: “Domani gioca, poi ci sarà un’altra partita sabato e forse giocherà anche quella. Siamo ai nostri limiti, ma ci sta aiutando. Contro il Liverpool, sono d’accordo che non ha giocato nella miglior maniera. Se mi chiedete se questo è il miglior Eriksen, devo essere onesto e dire no. Non sono un idiota, so che un giocatore in una situazione come questa non rende ai massimi livelli”.

Non è mancata poi, la domanda riguardo la possibile partenza del classe 1992 già a gennaio: “Non so se rimarrà qui dopo gennaio, so il suo futuro ma non lo dirò”. A quanto pare i nerazzurri hanno già in pugno Eriksen per la prossima estate, ma Marotta sta provando ad anticipare il suo arrivo già a gennaio:gli Spurs, per liberarlo, chiedono però almeno 20 milioni di euro.​

Colui che ha dato un ulteriore indizio su una possibile partenza di Eriksen, è il portoghese Gedson Fernandes, chiamato dallo stesso Mourinho:”Sono in attesa di notizie. Le notizie possono arrivare o no. Sono più preoccupato per il Middlesbrough che per il mercato. Domani non potrebbe nemmeno giocare, quindi in questo momento non sono interessato a Gedson o ad alcun tipo di giocatore”.

Il Milan lavora sul mercato e dall’Inghilterra ci sono nuove voci per quanto riguarda la possibilità di arrivare al centrale del Bayer Monaco, Jerome Boateng. Per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android