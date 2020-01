Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: rossoneri in pole per Boateng

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, per questa sessione invernale di calciomercato, potrebbe non fermarsi al solo Simon Kjaer, prelevato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia ed ufficializzato questa mattina.

Secondo quanto riferito, infatti, dal tabloid britannico ‘Daily Mirror‘, il Milan starebbe cercando un altro difensore esperto ed il nome spendibile sembra essere quello di Jérôme Boateng, classe 1988, in uscita dal Bayern Monaco.

Per cedere Boateng, fratello dell’ex rossonero Kevin-Prince, il Bayern Monaco chiede 15 milioni di euro: monitorato sia dal Milan sia dall’Arsenal, in Premier League, per Boateng sarebbero i rossoneri ad essere in pole position. Sul fronte uscite, intanto, possibili novità su Jesús Suso: per le ultime, continua a leggere >>>

