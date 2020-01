Calciomercato Milan – Ecco Kjaer: avrà la maglia numero 24 (FOTO)

NEWS MILAN – Il Milan, attraverso i propri canali social ufficiali, ha pubblicato i primi scatti del difensore centrale Simon Kjaer, danese classe 1989 che ha già giocato in Italia con le maglie di Palermo e Roma, come nuovo calciatore rossonero. Ecco, dunque, dall’account ufficiale del club di Via Aldo Rossi sul popolare social network ‘Twitter‘, le foto di Kjaer con la maglia rossonera numero 24, che ha scelto per la nuova esperienza della sua lunga carriera.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android