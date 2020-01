Calciomercato Inter – Eriksen pista aperta: l’agente è in arrivo a Milano

CALCIOMERCATO INTER – Il calciomercato sembra entrare nel vivo anche per l’Inter. I nerazzurri, oltre a continuare a monitorare Arturo Vidal e a trattare con il Milan per la cessione di Matteo Politano e il possibile scambio con Franck Kessié, fanno sul serio per Christian Eriksen.

Giuseppe Marotta ci vuole provare per davvero, perché pur consapevole di una concorrenza fortissima e di un’operazione complessa, la dirigenza nerazzurra farà la sua offerta al danese in scadenza con il Tottenham. La strada principale porta all’acquisto a parametro zero: di questo si potrà parlare presto con l’agente di Eriksen, atteso a Milano nelle prossime ore, così da poter incontrare l’Inter nei giorni successivi per capire i margini di fattibilità dell’operazione.

Un passaggio importante della trattativa, un blitz significativo: Eriksen ascolta l’Inter, senza dimenticare gli altri top club che si sono attivati. Discorso quindi rinviato a giugno, ma la cosa certa è che l’Inter farebbe un colpo di primissima fascia. Nerazzurri che, stando a quanto riporta “Calciomercato.com”, proveranno comunque per gennaio a strappare il gioiellino danese alla concorrenza.

Per abbassare le pretese degli “Spurs”, Marotta vorrebbe inserire Matias Vecino come contropartita, ma l’uruguagio non sembra essere la chiave giusta. Gli Spurs vogliono 20 milioni per cedere Eriksen subito e non perderlo a costo zero in estate, l’Inter tiene viva questa opportunità, nel caso in cui l’operazione Vidal non dovesse sbloccarsi, l’agente del giocatore intanto è in arrivo a Milano e l’Inter prepara il terreno.

Intanto, sull’asse Milan-Inter, entra nel vivo la trattativa per Politano, giocatore su cui Antonio Conte non fa più affidamento e su cui il Diavolo ha puntato forte. Per le ultime, continua a leggere >>>

