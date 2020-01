Calciomercato Inter – Eriksen subito ed Aubameyang in estate?

CALCIOMERCATO INTER – L’Inter di Antonio Conte sembra essere letteralmente scatenata sul mercato. I nerazzurri vogliono un 2020 di altissimo livello. Ciò è testimoniato, secondo il tabloid britannico ‘The Athletic‘, dal fatto che l’Inter sia balzata davanti a tutti nella corsa a Christian Eriksen, classe 1992, centrocampista offensivo danese in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno con il Tottenham di José Mourinho.

L’intenzione di Eriksen sarebbe lasciare gli ‘Spurs‘ già nella sessione invernale di calciomercato, in questo mese di gennaio, e l’Inter lo prenderebbe al volo: l’amministratore delegato nerazzurro, Giuseppe Marotta, secondo le indiscrezioni avrebbe già sondato l’agente del danese, ex Ajax, per sondare i margini della trattativa. Eriksen, ha aggiunto il ‘Telegraph‘, si trasferirebbe volentieri nella Milano nerazzurra per raggiungere Romelu Lukaku e Alexis Sánchez, ex stelle del Manchester United.

Prova ne è che, finora, Eriksen abbia respinto qualsiasi proposta arrivatagli dal Tottenham per prolungare il contratto. Al giocatore, addirittura, sarebbe stato proposto un ingaggio triplicato (da 4,5 a 12 milioni di euro!!!) rispetto quello percepito attualmente a Londra. Ma nulla da fare: Eriksen considera concluso il suo ciclo al Tottenham e vuole fare una nuova esperienza professionale. Con l’Inter in pole position.

Non ci sarebbe, però, soltanto Eriksen tra i potenziali colpi di Marotta nella Premier League. Secondo quanto riferito dal ‘Mirror‘, infatti, l’Inter sarebbe piombata su Pierre-Emerick Aubameyang, classe 1989, attaccante gabonese cresciuto nelle giovanili del Milan, consacratosi al Borussia Dortmund e ora bomber dell’Arsenal. Il contratto di Aubameyang con i ‘Gunners‘ scadrà il 30 giugno 2021 e, secondo quanto si apprende, il cannoniere africano avrebbe chiesto la cessione al suo attuale club se, a fine stagione, non dovesse arrivare la qualificazione alle coppe europee.

Ecco perché l'Inter si sarebbe già mossa al riguardo, pronta a cogliere l'occasione.

