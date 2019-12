VIDEO SERIE A – Da Cristiano Ronaldo (Juventus) a Luis Muriel (Atalanta), passando per le prodezze di Rolando Mandragora (Udinese), Goran Pandev (Genoa) e Radja Nainggolan (Cagliari): i gol più belli segnati in Serie A nel 2019 in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

