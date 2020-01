VIDEO MILAN – È quasi di nuovo tempo di scendere in campo e di tifare. All’Epifania ci sarà Milan-Sampdoria, diciottesima giornata del campionato di Serie A. Sarà la prima partita del nuovo anno e la prima partita di Zlatan Ibrahimovic dopo il ritorno in rossonero. In questa video news dieci statistiche e curiosità sul match in soli novanta secondi.

