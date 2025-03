Brahim Díaz, ex del Milan, ha deciso il derby di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Atlético Madrid

Brahim Díaz, ex fantasista del Milan per tre stagioni, dal 2020 al 2023, ha deciso il derby di andata degli ottavi di finale di Champions League tra Real Madrid e Atlético Madrid ieri sera al 'Bernabéu': guarda, in questo video, la prodezza valsa il 2-1 ai 'Blancos'!