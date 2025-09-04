Liverpool-Arsenal 1-0, decide una magia di Szoboszlai | VIDEO

Il big match di Premier League tra il Liverpool di Arne Slot e l'Arsenal di Mikel Arteta deciso da una prodezza di Dominik Szoboszlai

Il big match della 3^ giornata della Premier League 2025-2026, disputatosi ad 'Anfield', tra il Liverpool di Arne Slot e l'Arsenal di Mikel Arteta è stato deciso da una prodezza di Dominik Szoboszlai su calcio piazzato. Ecco gol e highlights del match nel video