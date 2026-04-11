Verso Milan-Udinese, Brocchi: 'Pulisic in questo ruolo può essere decisivo'

"È la prima volta che il Milan si deve guardare le spalle, deve mandare un segnale, ma la stagione fino a qui è stata positiva. Ha perso più partite nell'ultimo mese che nel resto del campionato. Nell'ultimo periodo l'impostazione del Milan era già questa, ma Pulisic e Leao avevano posizioni da attaccante vero. La differenza è Athekame al posto di Tomori, che ha caratteristiche più da terzino puro. Saelemaekers più avanti può essere una mossa intelligente. Pulisic torna nella sua posizione naturale, dove può essere più decisivo. Mi sarebbe piaciuto rivedere Leao a sinistra, ma Allegri ha cercato di trovare la quadra con i giocatori che ha a disposizione. Sia da calciatore che da allenatore il girone di ritorno è sempre più complicato con molte squadra, perché incontri squadre chiuse che devono raggiungere il proprio obiettivo. Multe? Secondo me un po' di scaramanzia c'è, ma senz'altro la società le farà pagare ai calciatori".