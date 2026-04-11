PIANETAMILAN stagione serie a news e risultati Verso Milan-Udinese, Brocchi: “Mi sarebbe piaciuto rivedere Leao a sinistra”

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Verso Milan-Udinese, Brocchi: “Mi sarebbe piaciuto rivedere Leao a sinistra”

Verso Milan-Udinese, Brocchi: 'Pulisic in questo ruolo può essere decisivo'
Cristian Brocchi così a pochi istanti dal calcio d'inizio di Milan-Udinese: le sue parole dagli studi di 'DAZN' durante la trasmissione 'Vamos'
Redazione PM

Il Milan si prepara ad affrontare l'Udinese nella 32ª giornata del campionato di Serie A 2025/2026, calcio d'inizio alle ore 18:00. I rossoneri hanno bisogno di una vittoria per lasciarsi alle spalle la delusione di Napoli e mandare un messaggio alle inseguitrici. Per l'occasione Allegri ha cambiato vestito alla squadra, virando su un 4-3-3 con il tridente formato da Pulisic, Leao e Saelemaekers. Dall'altra parte, Runjaic ritrova Davis, pronto a guidare l'attacco dei friulani.

Nel pre-partita di 'DAZN', Cristian Brocchi è intervenuto per trattare alcuni dei temi di Milan-Udinese a pochi minuti dal fischio d'inizio. Di seguito, le parole dell'ex calciatore rossonero.

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"È la prima volta che il Milan si deve guardare le spalle, deve mandare un segnale, ma la stagione fino a qui è stata positiva. Ha perso più partite nell'ultimo mese che nel resto del campionato. Nell'ultimo periodo l'impostazione del Milan era già questa, ma Pulisic e Leao avevano posizioni da attaccante vero. La differenza è Athekame al posto di Tomori, che ha caratteristiche più da terzino puro. Saelemaekers più avanti può essere una mossa intelligente. Pulisic torna nella sua posizione naturale, dove può essere più decisivo. Mi sarebbe piaciuto rivedere Leao a sinistra, ma Allegri ha cercato di trovare la quadra con i giocatori che ha a disposizione. Sia da calciatore che da allenatore il girone di ritorno è sempre più complicato con molte squadra, perché incontri squadre chiuse che devono raggiungere il proprio obiettivo. Multe? Secondo me un po' di scaramanzia c'è, ma senz'altro la società le farà pagare ai calciatori".

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