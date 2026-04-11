Alexis Saelemaekers , giocatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' nel pre partita della sfida tra Milan e Udinese valida per la 32^ giornata del campionato di Serie A 2025-26 . Ecco le sue parole dallo stadio 'San Siro' di Milano.

Sulla partita: "Non fa mai piacere perdere, soprattutto contro una big contro il Napoli, ma abbiamo rimesso subito la testa al lavoro. Come tutte le altre partite sarà decisiva. Dobbiamo prendere i tre punti è la cosa più importante. Fortunati ad avere i nostri tifosi. Io provo sempre a crescere fuori e dentro al campo, mi fa piacere che lo ha notato anche l'allenatore".